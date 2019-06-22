Как добавить контакт в Telegram [ Редактировать ]
Один из первых вопросов, который интересует пользователей Telegram после установки приложения - как добавить новый контакт? В каждом смартфоне есть телефонная книжка, именно от туда берет все контакты Telegram. Однако если вы хотите добавить новый контакт - придерживайтесь этих правил:
1. Зайдите в меню, нажав на значок в виде трех полос, в левом правом углу;
2. В открывшемся меню выберите "Контакты";
3. В правом верхнем углу нажмите на "+" и добавьте нового собеседника, указав его имя, фамилию и телефон.
Ранее сообщалось, как заблокировать контакт в Viber.
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