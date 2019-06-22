Один из первых вопросов, который интересует пользователей Telegram после установки приложения - как добавить новый контакт? В каждом смартфоне есть телефонная книжка, именно от туда берет все контакты Telegram. Однако если вы хотите добавить новый контакт - придерживайтесь этих правил:

1. Зайдите в меню, нажав на значок в виде трех полос, в левом правом углу;

2. В открывшемся меню выберите "Контакты";

3. В правом верхнем углу нажмите на "+" и добавьте нового собеседника, указав его имя, фамилию и телефон.

Ранее сообщалось, как заблокировать контакт в Viber.