Попытка снять Юрия Бойко с выборов провалилась - суд отклонил иск Оппозиционного блока [ Редактировать ]
Шестой апелляционный административный суд отказал в удовлетворении иска в полном объеме. Еще до начала заседания было понятно, что данный иск носит заказной характер и направлен исключительно на попытку помешать участию самой рейтинговой оппозиционной партии "Опозиционная платформа - За жизнь" и ее основателя Юрия Бойко во внеочередных парламентских выборах.
"Один из членов партии "Оппозиционный блок" - женщина из Одессы - требовала признать, что Юрий Бойко по-прежнему является руководителем данной партии и на этом основании отменить постановление ЦИК о его регистрации кандидатом в народные депутаты Украины", - пояснил юрист Александр Пузанов.
Он подчеркнул, что никаких правовых оснований для удовлетворения иска не было. "Иск абсолютно безосновательный. Юрий Бойко, согласно всем государственным реестрам, является Сопредседателем партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Эти данные достоверные, соответственно, у ЦИК были все законные основания, чтобы зарегистрировать его в качестве кандидата в народные депутаты", – подчеркнул Пузанов.
Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" и судья Конституционного Суда с 1996 г. по 2005 г. Василий Нимченко назвал действия бывших коллег правовым нигилизмом и политическим шулерством, который они используют в качестве мести и в сговоре с Петром Порошенко.
"Ни старой власти, ни уже новой не даёт покоя уверенная позиция нашей политической силы. Идет тихое скатывание уже не к политической, а к правовой проституции. И все эти действия еще раз подтверждают спайку представителей Оппозиционного блока с бывшей властью, о которой мы не раз говорили. Но у них ничего не выйдет, потому что люди знают и понимают, кто за этим стоит, и 21 июля они сделают свой выбор", – подчеркнул Василий Нимченко.
В партии не исключили появления еще какого-нибудь решения сельского суда о том, что Бойко по-прежнему является членом Оппозиционного блока, но относятся к этому спокойно.
"Мы к этому относимся спокойно, потому что все эти попытки обречены на провал. Мы будем защищать Юрия Бойко, правда и справедливость на нашей стороне, поэтому убежден, что как мы победили сегодня, так победим и во всех остальных процессах, которые, возможно, появятся", - сказал Александр Пузанов.
Напомним, что согласно последнему соцопросу, проведенному Социологической группой "Рейтинг", из тех, кто уже определились и готовы проголосовать на выборах 21 июля, "Оппозиционную платформу - За жизнь" поддерживают поддерживают более 12% опрошенных, она уверенно занимает второе место в рейтинге партий-фаворитов парламентской гонки. На первом месте с результатом 45,3% "Слуга народа", третью позицию занимает "Голос" - 8,4%, у "Европейской Солидарности" – 7,2%, замыкает пятерку "Батькивщина", ее готовы поддержать 7% респондентов. "Сила и честь" не преодолевает пятипроцентный барьер – у нее 3,4%. У Оппозиционного блока – показатель ниже статистической погрешности – 1,7%.
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