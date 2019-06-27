"Честный разговор о жизни и политике" – в таком формате 27 июня в Днепре прошел визит сопредседателя политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Вадима Рабиновича и народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестора Шуфрича. Во время телемоста с жилмассивами города, а также на встрече с днепровской командой и на брифинге оппозиционеры ответили на вопросы днепрян и журналистов.

Во время почти двухчасового диалога о войне и мире, выборах, экономике и реформах Вадим Рабинович акцентировал внимание на особой роли Днепра в развитии партийного движения и будущих политических достижений оппозиционной команды.

"Днепр - это сердце Украины! Этот город всегда был одним из главных промышленных центров нашей страны, он всегда помогал ей подниматься. Сегодня я хочу обратиться ко всем днепрянам. До выборов в Верховную Раду осталось немного времени. Мы должные сделать реальные шаги к миру, к изменениям в экономике. Хватит смеха, хватит игрушек! Сегодня нужно строить не воздушные замки, а нормальную жизнь. Те, кто призывает к продолжению войны, - это предатели. Мы никогда не поднимемся с колен, если будем продолжать воевать. Нужно наконец-то остановить ту гонку ненависти, которую раздувают отдельные политики. Давайте прекратим ненавидеть друг друга и начнем любить! Нашей нищей стране сегодня, как воздух, нужен мир! Результат зависит не только от кандидатов в парламент от нашей партии, но и от простых жителей Днепра. Очень надеюсь, что за оставшиеся 20 дней все наконец-то проснутся и проголосуют уже не сердцем, как на президентских выборах, а умом. Я верю в вас, днепряне!" - сказал Вадим Рабинович.

По словам сопредседателя партии, благодаря усилиям председателя Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука принято решения об освобождении 4-х граждан Украины, удерживаемых в Донецке и Луганске.

Вопрос возвращения граждан Украины невозможно решить без диалога, уверен Нестор Шуфрич.

"Не нужно быть особенно мудрым, чтобы понимать, что мы возвращаем людей, которые живут на территории Украины и при всем уважении к Берлину, Парижу, США и к руководителям этих стран, это наш вопрос. И мы его должны решать в четырехугольнике Киев - Донецк - Луганск - Москва. И этот вопрос решится - мы не побоялись заявить, что готовы к компромиссу и имеем конкретный план", - отметил он.

Как заявил глава городской организации "Оппозиционной платформы - За жизнь" в Днепре Геннадий Гуфман, за последние три года партийцам удалось построить долгосрочные отношения со своими избирателями.

"Сегодня у нас не меняются цели и подходы. Все наши проекты работают не один год, все они нацелены на то, чтобы вернуть людям социальный оптимизм и веру в завтрашний день. Да, нам тяжело это делать в условиях, когда в стране есть военный конфликт. Но мы с уверенностью продолжаем делать свое дело, без предвыборной суеты", - отметил Геннадий Гуфман и заверил, что "Оппозиционной платформы - За жизнь" в Днепре не поменяет свою стратегию.

Вадим Рабинович посоветовал избирателям перед тем, как идти голосовать, выключить телевизор и заглянуть в холодильник.

Перед тем, как идти голосовать, избирателям стоит выключить телевизор и посмотреть в свой холодильник, считает Вадим Рабинович.

"Давайте займемся миром, ведь мы можем это сделать. Очень надеюсь на вас и на то, что мы возьмем голову в руки. И перед тем, как идти на избирательные участки, загляните в свой пустующий холодильник, внимательно посмотрите и потом идите голосовать", - подытожил Вадим Рабинович.