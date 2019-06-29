Верховный Суд поставил точку в попытках группировки Вилкула-Мураева-Порошенко снять лидера оппозиции Юрия Бойко с выборов [ Редактировать ]
Сегодня, 29 июня, Верховный Суд отклонил очередную жалобу представителей группировки Мураева-Вилкула-Порошенко с требованием отменить регистрацию основателя "Оппозиционной платформы - За жизнь", кандидата в премьер-министры Юрия Бойко. Решение Верховного Суда окончательное и обжалованию не подлежит.
Будучи под санкциями, группа Мураева-Вилкула не способна принести ни мира, ни облегчения жизни украинцев, поэтому пытается любой ценой еще на пять лет законсервировать политику войны и тарифного геноцида. Псевдооппозиционеры ведут грязную кампанию против "Оппозиционной платформы - За жизнь" и ее кандидатов, развешивая провокационные борды в Одессе, круша нашу рекламу в Мариуполе, сжигая машины наших кандидатов в Донецкой области, угрожая и запугивая наших сторонников.
Сегодня политические банкроты потерпели еще одно сокрушительное поражение, на этот раз в судах.
Уверены, что следующее ожидает их на выборах 21 июля, когда на избирательных участках люди выразят своё мнение о псевдооппозиционерах.
"Оппозиционная платформа - За жизнь"выражает благодарность всем честным судьям, которые не поддались на угрозы и отказались от щедрых обещаний, всем международным наблюдателям, которые мониторили судебные процессы, журналистам, которые их освещали, и, самое главное, миллионам наших сограждан, которые поддерживали нашу политическую силу.
Мы сильны и едины! Только мы можем принести в Украину мир, возродить её экономику и вернуть социальную защиту украинскому народу. Вместе – победим!
по теме
"Оппозиционная платформа - За жизнь" назвала заказчиков попытки снять Юрия Бойко с выборов
Около трех часов ночи 26 июня закончилось заседание Шестого апелляционного административного суда г. Киева, на котором рассматривался иск с требованием отменить регистрацию Юрия Бойко кандидатом в народные депутаты
Мир в Україні, вартість газу для населення: засновники "Опозиційної платформи - За життя" на з’їзді партії оприлюднили передвиборчу програму
Презентувавши виборчу програму, члени партії запевнили, що не розчарують мільйони виборців, які на президентських виборах віддали свій голос політсилі "Опозиційна платформа - За життя"
Наталия Королевская: за пять лет в стране полностью разрушена система социальной защиты
За пять лет в стране полностью разрушена система социальной защиты, а пенсионеры и вовсе выброшены за грань нищеты!
Сільське господарство, тарифи та війна на Донбасі: про що говорив лідер "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко з одеситами
Відкрити російський ринок для українських товарів. Таке завдання ставить перед собою "Опозиційна платформа - За життя". Сьогодні її співзасновник Юрій Бойко відвідав Одещину, спілкувався з людьми
Мураев, Вилкул, Порошенко и компания продолжают попытки снять Юрия Бойко с выборов
Подконтрольная олигархам партия "Оппозиционный блок", с рейтингом доверия избирателей в рамках статистической погрешности, продолжает пытаться снять лидера оппозиции Юрия Бойко с выборов