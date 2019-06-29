Сегодня, 29 июня, Верховный Суд отклонил очередную жалобу представителей группировки Мураева-Вилкула-Порошенко с требованием отменить регистрацию основателя "Оппозиционной платформы - За жизнь", кандидата в премьер-министры Юрия Бойко. Решение Верховного Суда окончательное и обжалованию не подлежит.

Будучи под санкциями, группа Мураева-Вилкула не способна принести ни мира, ни облегчения жизни украинцев, поэтому пытается любой ценой еще на пять лет законсервировать политику войны и тарифного геноцида. Псевдооппозиционеры ведут грязную кампанию против "Оппозиционной платформы - За жизнь" и ее кандидатов, развешивая провокационные борды в Одессе, круша нашу рекламу в Мариуполе, сжигая машины наших кандидатов в Донецкой области, угрожая и запугивая наших сторонников.

Сегодня политические банкроты потерпели еще одно сокрушительное поражение, на этот раз в судах.

Уверены, что следующее ожидает их на выборах 21 июля, когда на избирательных участках люди выразят своё мнение о псевдооппозиционерах.

"Оппозиционная платформа - За жизнь"выражает благодарность всем честным судьям, которые не поддались на угрозы и отказались от щедрых обещаний, всем международным наблюдателям, которые мониторили судебные процессы, журналистам, которые их освещали, и, самое главное, миллионам наших сограждан, которые поддерживали нашу политическую силу.

Мы сильны и едины! Только мы можем принести в Украину мир, возродить её экономику и вернуть социальную защиту украинскому народу. Вместе – победим!