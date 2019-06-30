"Харчі для сходу" і "харчі для заходу". Єврокомісія провела дослідження, щоб з'ясувати - чи відрізняється якість продуктів одного виробника в різних країнах. На другосортні товари поскаржилися Угорщина і Словаччина.

Що показало дослідження - розкаже Олена Абрамович.

Штучні барвники в продуктах у Словаччині, і натуральні - у таких самих - в Австрії. Із сиропами, жирами та іншими складниками - аналогічна ситуація. Упаковки однакові, а якісний склад різний, - били на сполох рік тому словаки. І показували - навіть сир у західних сусідів із дірочками, а в них - без.

Схожі скарги на гіршу якість висувала й Угорщина. Мовляв, перевірили близько сотні брендових продуктів і 70 відсотків із них відрізнялися добротністю. Брюссель у відповідь розпочав власне дослідження і нарешті оприлюднив результати.

"Проаналізовано приблизно 1400 зразків продуктів харчування у 19 країнах Євроспільноти. Вивчення показало, що 9% продуктів відрізнялися складом, хоча упаковка була ідентичною. Ще 22 відсотки мали різний склад і схожу тару", - зазначає Міна Андрєєва, представниця Єврокомісії.

Таким чином майже третина харчів із однаковими чи схожими упаковками мають різний склад, показало дослідження. Проте географічної закономірності виявлено не було. Та й розбіжності в складі не обов'язково означають гіршу якість. Тому мови про поділ на "схід і захід" не може й бути, - запевнили в Єврокомісії.

"Одним із пріоритетів Єврокомісії завжди було долати будь-який поділ на "захід" і "схід", якщо взагалі були такі ознаки. Ще в посланні до країн ЄС у 2017 році президент Юнкер наголосив, що не може бути споживачів або громадян "другого сорту" на європейському спільному ринку", - підкреслює Міна Андрєєва, представниця Єврокомісії.

Продовольчі компанії на свій захист заявили, що просто адаптували рецепти до місцевого смаку й попиту. Та хай там як, а в Брюсселі вирішили надалі посилено контролювати це питання і нещодавно змінили законодавство в питанні якості продуктів. Запрацює воно з січня 2020 року та дозволить притягати до відповідальності виробників за подвійні стандарти в межах Євросоюзу.