Зберегти "нормандськй формат" для врегулювання ситуації в Україні. Про це в японській Осаці домовились Ангела Меркель та Володимир Путін. Лідери Німеччини та Росії наголосили: вкрай необхідно використати усі наявні інструменти для подолання кризи на Донбасі, і саме "нормандський формат" - один із таких дієвих інструментів.

Деталі переговорів мають узгодити дипломати Міністерств закордонних справ країн-учасників.