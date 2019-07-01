Меркель та Путін домовились зберегти "нормандськй формат" для врегулювання ситуації в Україні [ Редактировать ]
Зберегти "нормандськй формат" для врегулювання ситуації в Україні. Про це в японській Осаці домовились Ангела Меркель та Володимир Путін. Лідери Німеччини та Росії наголосили: вкрай необхідно використати усі наявні інструменти для подолання кризи на Донбасі, і саме "нормандський формат" - один із таких дієвих інструментів.
Деталі переговорів мають узгодити дипломати Міністерств закордонних справ країн-учасників.
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