Под Киевом в мусорном баке нашли труп младенца/Фото: Pixabay

Под Киевом в городе Узин прохожие обнаружили труп младенца. На улице возле мусорного бака лежало тело новорожденного мальчика. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Предварительно, ребенка выбросила мать. Труп направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти. Известно, что ребенок умер до начала физиологических родов.

По данному факту возбуждено уголовное производство по пункту 2 части 2 статьи 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Ранее сообщалось, что под Одессой во время пожара погибли 4 ребенка.