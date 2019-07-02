На Волині карета швидкої врізалася у вантажівку [ Редактировать ]
На Волині карета швидкої врізалася у вантажівку. Двоє людей загинули, ще двоє у тяжкому стані. Момент зіткнення зафіксували камери спостереження на посту патрульних. На відеозаписі видно, як автівка медиків влітає у фуру, кілька разів перекидається й падає на бік.
У поліції кажуть: на кареті швидкої були увімкнені сині проблискові маячки. Але водій ваговоза рухався надто швидко і не гальмував, щоб пропустити медиків. Пацієнт, який був у салоні швидкої, загинув на місці. Його донька після аварії померла в лікарні. Фельдшер та водій швидкої у реанімації.
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