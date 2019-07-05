Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил народный депутат от "Оппозционной платформы - За жизнь" Василий Нимченко, отвечая на вопросы журналистов о возможности срыва досрочных парламентских выборов.

По словам политика, несмотря на нагнетание обстановки, которое мы сейчас видим, 21 июля выборы состоятся.

"Ранее я говорил, что решение Конституционного суда о конституционности Указа президента о роспуске Рады будет в пользу обеспечения права украинского народа провести досрочные выборы. Сегодня меня настораживают те посылы, которые идут и от команды Зе, и от главы ЦИК - они работают в унисон, пытаясь завалить решение Шестого апелляционного суда о нарушении процедуры составления списков партий и их очередность в бюллетене. Партия Саакашвили должна быть равной среди равных. Есть понятие "жеребьевка" - это инструмент демократии, которые надо соблюдать. А то, что ЦИК спешит и не имеет опыта обеспечения законности процедуры проведения этапов избирательного процесса, так от этого не должно страдать право", - пояснил Василий Нимченко.

По его мнению, все последние заявления Главы ЦИК - это основание для ее отставки.

"Председатель ЦИК не обеспечила нормативное прохождение всех этапов избирательного процесса. Что касается того, что уже изготовили 5 миллионов бюллетеней, то пусть почитает, за сколько дней рассылаются бюллетени на места. Думаю, что сегодня-завтра появится жалоба, и в течение суток суд ее рассмотрит. И если суд будет стоять на платформе верховенства права, то он оставит решение Апелляционного суда без изменений. Поскольку у Верховного Суда нет выходных, он работает круглосуточно, то в понедельник мы уже будем иметь решение", - отметил народный депутат.

ЦИК не обеспечила соблюдение законности касательно изготовления избирательных бюллетеней, проигнорировав требования статьи 80 Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины", обязывающую Комиссию проводить проверку порядка размещения в бюллетене политических партий как субъектов избирательного процесса исключительно после регистрации всех партий участвующих в избирательном марафоне.

Более того, Комиссия после проведения жеребьевки без участия одной из партий признанной участником избирательного процесса, действуя вне своих полномочий и компетенции, самоуправно составила список партий вне соблюдения формы жеребьевки.

Политик подчеркнул, что последующие действия председателя ЦИК, прибегнувшей к политическим заявлениям о возможном срыве выборов с посылом на начавшеюся печать бюллетеней и ревизии решения суда, которым указанные действия Комиссии признаны незаконными с обязательством провести повторную жеребьевку, является попыткой воздействия на суд вышестоящей инстанции. В соответствии со статьей 81 избирательного закона ЦИК обеспечена возможностью изготовления новых законно сформированных избирательных бюллетеней.