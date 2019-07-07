Почему снижается иммунитет: ответ медиков [ Редактировать ]
В последнее время все чаще люди сталкиваются с проблемой снижения иммунитета. Но многие даже и не знают что именно является причиной такой проблемы. Врачи-иммунологи утверждают: главную роль в снижении иммунитета играет стресс, передает newsyou.info.
Большим минусом есть также то, что при постановке диагноза пациенту часто не смотрят на фактор его психологического здоровья и риск подверженности стрессу.
"Порядка 90% случаев ухудшения защитных функций иммунитета приходятся на состояние повышенного нервного напряжения и связаны со стрессами на работе, учебе, в транспорте, в личной жизни и в общении с другими людьми", - пояснила врач-иммунолог Ирина Баранова.
Первопричиной низкого иммунитета становится негативное воздействие стресса. Как следствие, заболевания в организме возникают чаще и протекают в более острой форме. Для излечения пациента медработники назначают антибактериальную и противовирусную терапию, что лишь еще сильнее ослабляет организм.
Чтобы улучшить сопротивляемость организма недугам за счет укрепления иммунитета, очень важно наладить режим сна, организовать полноценное питание и минимизировать стресс.
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