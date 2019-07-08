Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что секторальные и "крымские" санкции Европейского Союза против России будут продолжены. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил во время совместной с главой Европейского Совета Дональдом Туском и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером пресс-конференции в Киеве.

"Я рад сегодня услышать от наших европейских друзей, что их позиция относительно поведения России остается четкой и неизменной. Секторальные и "крымские" санкции будут продлены на следующие 12 и 6 месяцев соответственно", - заявил он.

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Зеленский также добавил: "Не думайте, что санкции - мое любимое слово, мое любимое слово - мир, а санкционная политика - это последний цивилизованный инструмент для его наступления".

По словам президента, санкции против России должны продолжаться до полного выполнения ею Минских договоренностей, восстановления территориальной целостности Украины.

Раньше сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину. А также Зеленский представил нового председателя Луганской ОГА.