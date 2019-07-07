В Афганистане прогремел мощный взрыв: 150 пострадавших [ Редактировать ]
На востоке Афганистана в городе Газни произошел мощный взрыв.У здания подразделения Национального директората безопасности Афганистана взорвался автомобиль. Об этом сообщает агентство Pajhwok в Twitter.
Известно, что погибли по меньшей мере 12 человек и еще 150 пострадали в результате взрыва.
"Среди погибших - восемь сотрудников сил безопасности и четверо мирных жителей. Среди пострадавших 36 детей. Информации о состоянии их здоровья пока не поступало", - говорится в сообщении.
Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из действующих в регионе террористических группировок.
Ранее сообщалось, что в США прогремел мощный взрыв в ТРЦ.
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