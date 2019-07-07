На востоке Афганистана в городе Газни произошел мощный взрыв.У здания подразделения Национального директората безопасности Афганистана взорвался автомобиль. Об этом сообщает агентство Pajhwok в Twitter.

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Известно, что погибли по меньшей мере 12 человек и еще 150 пострадали в результате взрыва.

"Среди погибших - восемь сотрудников сил безопасности и четверо мирных жителей. Среди пострадавших 36 детей. Информации о состоянии их здоровья пока не поступало", - говорится в сообщении.

Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из действующих в регионе террористических группировок.

Ранее сообщалось, что в США прогремел мощный взрыв в ТРЦ.