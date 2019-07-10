Призываю всех кандидатов в депутаты по 39 округу уважать закон и своих избирателей. С таким призывом выступила кандидат в народные депутаты Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" по округу №39 Мария Пустовая, комментируя противозаконное использование в округе изображения и имени основателя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко.

"После избрания президентом Владимира Зеленского мы надеялись, что досрочные выборы в Верховную Раду пройдут открыто и честно, без использования грязных технологий. К сожалению, методы, которые применяются в отношении кандидатов партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", очень далеки от честной конкурентной борьбы. На бордах кандидата по округу № 39 Гарика Меликяна он изображен рядом с Юрием Бойко, хотя никаких юридических прав на это не имеет. Это грубейшее нарушение закона о выборах и обман избирателей. И сами избиратели обращаются ко мне как единственному кандидату от "Оппозиционной платформы - За жизнь" с просьбой защитить их от подобной агитации, поскольку давно и хорошо знакомы с деятельностью нашей команды", - подчеркнула Мария Пустовая.

По факту распространения незаконной агитации Мария Пустовая обратилась с заявлением в полицию Синельниковского района, а также к оператору наружной рекламы.

"Призываю всех кандидатов в депутаты по 39 округу уважать закон и не пытаться обмануть избирателей, дезориентируя их фейковой политической рекламой. "Оппозиционная платформа - За жизнь" - за честные выборы и свободу волеизъявления граждан", - подчеркнула кандидат в народные депутаты.