Вчителі та вихователі дитячих садків отримуватимуть більше - Лілія Гриневич [ Редактировать ]
Вчителям та вихователям дитячих садків підвищать зарплати. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. За його словами, завдяки новій системі оплати праці, заробітні плати освітян зростуть від 20 до 70% вже з 1 січня 2020.
На думку глави уряду, особлива підтримка потрібна педагогам, які ще не мають стажу. Адже молоді кадри, це - і вихователі дитсадків, майстри виробничого навчання, отримують дуже низьку зарплату - близько 5 тисяч гривень, і тому, мовляв, їх складно втримати на посадах.
"Нам треба створити такі умови, щоби освіта була доступною, якісною, сучасною - і ми цим питанням почали займатися. А український вчитель отримував достойну плату за свою роботу", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.
"Цьогорічний мінімальний посадовий оклад складає 1,73 від прожиткового мінімуму. Наш план щорічно, за правилами нової системи оплати праці освітян, 20рік - цей мінімальний оклад - це 2, 5 прожиткових мінімуми. 21-й рік - це три прожиткові мінімуми. 22-й рік - три з половиною. І з січня 23-го - 4 прожиткових мінімуми", - говорить Лілія Гриневич, міністр освіти і науки України.
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