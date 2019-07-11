Британські механізатори готуються замінити фермерську техніку роботами. Вони представили концепт цілком автономного трактора.

Він узагалі не потребує водія та навіть оператора. Восьмиколісна машина не має кабіни зате вона нашпигована електронікою. Розробники впевнені повністю програмовані безпілотні трактори допоможуть фермерам збільшити продуктивність.

Утім, новій технології ще належить завоювати місце у сільськогосподарській галузі: такі машини будуть дорогими і підійдуть не для будь-якої місцевості.