У Греції знайшли найдавнішого європейця [ Редактировать ]
Учені знайшли останки найдавнішої людини в Європі. Вона померла в Греції 210 тисяч років тому. Про це йдеться у праці, опублікованій в журналі Nature.
Науковці дійшли такого висновку, проаналізувавши два черепи, знайдені наприкінці 70-х років у грецькій печері. Один із них належав неандертальцеві, другий ранньому представникові сучасної людини в Європі.
Його останки на 16 тисяч років старші за ті, які виявили в Ізраїлі торік.
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