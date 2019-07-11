Вона померла в Греції 210 тисяч років тому

Учені знайшли останки найдавнішої людини в Європі. Вона померла в Греції 210 тисяч років тому. Про це йдеться у праці, опублікованій в журналі Nature.

Науковці дійшли такого висновку, проаналізувавши два черепи, знайдені наприкінці 70-х років у грецькій печері. Один із них належав неандертальцеві, другий ранньому представникові сучасної людини в Європі.

Його останки на 16 тисяч років старші за ті, які виявили в Ізраїлі торік.