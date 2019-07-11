Василий Нимченко: избирательный кодекс в значительной степени не соотносится с нормами Конституции Украины [ Редактировать ]
Избирательный кодекс в значительной степени не соотносится с нормами Конституции Украины. Об этом 11 июля журналистам заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Василий Нимченко, комментируя принятие Верховной Радой Избирательного кодекса.
По мнению парламентария, в стране множество нерешенных вопросов в социальной сфере, в обществе раскол и нищета, но вместо этого спикер парламента вдруг озаботился Избирательным кодексом.
"Все могли видеть, как он принимался сегодня в Верховной Раде. С десятой? двадцатой попытки? Парубию удалось продавить документ, который мало кто из депутатов в принципе даже читал", - отметил Василий Нимченко.
По его мнению, избирательная система не будет работать по этому Избирательному кодексу.
"Даже в статусе закона он нуждается в конституционном регулировании. Сегодня этот документ в значительной степени не соотносится с нормами Конституции Украины", - пояснил Василий Нимченко.
по теме
Юрий Бойко: прямой контракт на поставки газа из РФ может быть подписан уже в августе
Юрий Бойко сделал важное заявление
"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от президента Зеленского вступить в диалог с президентом РФ Путиным по вопросам мира и освобождения наших граждан
Переговоры партии "Единая Россия" и партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" являются первым шагом к выстраиванию диалога
Зеленский в борьбе со мной как политическим оппонентом использует методы Порошенко - Медведчук
Медведчук сделал важное заявление
Наталия Королевская: власть закрывает глаза на то, что 200 тысяч детей учатся и проживают в зоне активных боевых действий
Власть закрывает глаза на то, что 200 тысяч детей учатся и проживают в зоне активных боевых действий
Рабинович: строим мир с Россией, но говорим: Крым - это Украина
"Оппозиционная платформа - За життя" готова общаться с представителями российской власти ради восстановления мира