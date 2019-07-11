Избирательный кодекс в значительной степени не соотносится с нормами Конституции Украины. Об этом 11 июля журналистам заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Василий Нимченко, комментируя принятие Верховной Радой Избирательного кодекса.

По мнению парламентария, в стране множество нерешенных вопросов в социальной сфере, в обществе раскол и нищета, но вместо этого спикер парламента вдруг озаботился Избирательным кодексом.

"Все могли видеть, как он принимался сегодня в Верховной Раде. С десятой? двадцатой попытки? Парубию удалось продавить документ, который мало кто из депутатов в принципе даже читал", - отметил Василий Нимченко.

По его мнению, избирательная система не будет работать по этому Избирательному кодексу.

"Даже в статусе закона он нуждается в конституционном регулировании. Сегодня этот документ в значительной степени не соотносится с нормами Конституции Украины", - пояснил Василий Нимченко.