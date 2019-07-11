Увольнение Климкина: какое решение приняли в Раде [ Редактировать ]
В четверг, 11 июля, на заседании Верховная Рада не смогла уволить с должности министра иностранных дел Павла Климкина и назначить его преемником Вадима Пристайко.
За увольнение Климкина проголосовали 160 народных депутатов при 226 необходимых.
Стоит отметить, что спикер парламента Андрей Парубий поставил данный вопрос на голосование всего раз, в то время как ранее сегодня некоторые вопросы ставились десятки раз.
Напомним, в понедельник, 1 июня, президент Владимир Зеленский в письме премьер-министру Владимиру Гройсману попросил привлечь к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел Павла Климкина. А также министр иностранных дел Украины Павел Климкин ушел в "политический отпуск".
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