В четверг, 11 июля, на заседании Верховная Рада не смогла уволить с должности министра иностранных дел Павла Климкина и назначить его преемником Вадима Пристайко.

За увольнение Климкина проголосовали 160 народных депутатов при 226 необходимых.

Стоит отметить, что спикер парламента Андрей Парубий поставил данный вопрос на голосование всего раз, в то время как ранее сегодня некоторые вопросы ставились десятки раз.

Напомним, в понедельник, 1 июня, президент Владимир Зеленский в письме премьер-министру Владимиру Гройсману попросил привлечь к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел Павла Климкина. А также министр иностранных дел Украины Павел Климкин ушел в "политический отпуск".