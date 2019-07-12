Вадим Пристайко представить Україну на зустрічі у Нормандському форматі [ Редактировать ]
Зустріч у нормандському форматі сьогодні запланована у Парижі. Вона відбудеться на рівні радників глав держав - України, Німеччини, Франції та Росії, які мають підготувати зустріч на найвищому рівні. Україну на переговорах представлятиме заступник керівника Офісу президента Вадим Пристайко.
Раніше Володимир Зеленський запропонував президентові Росії формат переговорів за участі очільника США Дональда Трампа.
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