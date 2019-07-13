У місті на Дніпрі назріває екологічна катастрофа. У річку масово потрапляють нечистоти, люди викидають будівельне сміття. В окремих місцях утворилися навіть сміттєві острови.

Через забрудненість може стати солоною вода у Дніпрі. Вміст солі в річці Самара, яка в нього впадає, вже перевищує 4 проміле, тоді як в Азовському морі цей показник становить 12.

За словами заступника голови облради Мгера Куюмчяна, вже розроблено проект з розчищення річки Самара від очерету, що сприятиме посиленню течії. Однак вкрай необхідно розчистити Дніпро.

"Вот как раз строительные мусор, пачки из-под сигарет, а можно весло. Ну, вот можно сойти. Это все мусор, намыло. Да, это все строительные мусор намытый. Какое качество воды в реке может быть, если поступают просто отборные нечистоты", - показує Микола, активіст-еколог.

"Необходимо предусмотреть очень жесткие санкции за нарушения правил, и в законодательстве Украины, в том числе. По этому, если мы как политическая сила "Батькивщина" пройдет на этих выборах и люди нас поддержат и проголосуют, - мы обязательно ужесточим в законодательстве касательно сбросов продуктов жизнедеятельности в реку, мы обязательно ужесточим ответственность органов местного самоуправления, которые не производят очистку своих ливневых стоков", - наголошує Мгер Куюмчян, заступник голови Дніпропетровської обласної ради.