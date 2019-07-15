15 июля в президентской семье отмечают важное событие - день рождения с дочери Александры. Известно, что девочке исполняется 15 лет. Мама и папа трогательно поздравили ребенка в популярной социальной сети.

"Лучшая девочка на земле C Днем рождения! 15 лет, как ты учишь меня быть мамой! Люблю тебя!", - подписала снимок с дочерью Елена.

"Сегодня тебе 15)))) ЛЮБЛЮЮЮЮ ​​!!!! Моя Сашуня)", - подписал фото дочери президент Зеленский.

В комментариях в постам родителей пользователи сети писали:

"Поздравляю, с днем рождения!", "Вот это по семейному, а не вот эти папередники показушники", "С именинницей! всех благ и счастья ,с днём рождения !", "Поздравляю! Александра, тебе желаю всех благ. Ты очень талантливая девочка, большая Умничка. Папу и маму тоже с праздником) ведь жизнь нам дарят наши родители) это праздник и для них. Радости, добра и процветания вашей семье)","С днём рождения вашу девочку, пусть будет счастлива", "Поздраавляю!"

Раньше сообщалось о том, что 18 июня в Берлине жена президента Украины Елена Зеленская пообщалась с первой леди ФРГ Эльке Бюденбендер. Известно, что встреча состоялась в резиденции президента Германии, дворце Бельвю. А также первая леди, жена президента Украины Владимира Зеленского, Елена встретилась с супругой президента Франции Бриджит Макрон в Елисейком дворце.