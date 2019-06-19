18 июня в Берлине жена президента Украины Елена Зеленская пообщалась с первой леди ФРГ Эльке Бюденбендер. Известно, что встреча состоялась в резиденции президента Германии, дворце Бельвю, сообщили в пресс-службе президента Украины.

Эльке Бюденбендер рассказала Елене Зеленской о проектах, которые реализуются под ее патронатом, и о том, как статус первой леди влияет на ее карьеру и жизнь семьи.

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После встречи тет-а-тет жен президентов Украины и Германии к ним присоединились приглашенные талантливые украинцы, которые сейчас работают в заведениях культуры и различных коллективах Европы и США. Присутствовали солист Метрополитен-опера, Венской оперы, Немецкой государственной оперы, Парижской национальной оперы Дмитрий Попов, главный дирижер Государственной капеллы Веймара и Борнмутского симфонического оркестра Кирилл Карабиц, прима-балерина Государственного балета Берлина, гостевая солистка Королевского балета (Лондон) Яна Саленко.

На встрече обсуждались взаимодействие и реализация проектов в сфере культуры. Елена Зеленская предложила провести год украинской культуры в Германии.

Кирилл Карабиц подарил первым леди двух стран диски с классической музыкой, связанной с украинской тематикой, которые он записал в Европе.

Для официальных переговоров Елена выбрала классический наряд - белую блузу и черные брюки. Волосы первой леди были распущены и немного завиты. В то время как первая леди ФРГ выбрала элегантное белое платье.

Раньше сообщалось о том, что 19 июня президент Украины Владимир Зеленский встретился с членами наблюдательного совета "Ялтинской европейской стратегии". А также Зеленский уволил руководство Госуправделами. Также мы писали о том, что президент Украины уволил заместителя главы Службы безопасности Украины с должности.