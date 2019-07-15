Андрей Лесик: "Оппозиционная платформа - За жизнь" - единственная сила, которая сможет обеспечить мир Украине [ Редактировать ]
"Оппозиционная платформа - За жизнь" - единственная политическая сила, которая сможет обеспечить мир Украине. Об этом кандидат в народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" по 171-му округу (Харьковская обл.) Андрей Лесик заявил по итогам встречи кандидата в премьер-министры Юрия Бойко с будущими парламентариями из разных регионов Украины. Цель встречи - сформировать план действий по решению ключевых проблем регионов в первые 100 дней работы.
"Мы единственная политическая сила, которая принесет стабильность в Украину. Мы идем в парламент, чтобы реализовать наш план-концепцию по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, вывести страну из социально-экономического кризиса и повысить уровень благосостояния граждан. Мы прекрасно понимаем — без прямых переговоров восстановление мира невозможно. Только с помощью переговоров с Москвой, Донецком и Луганском можно добиться прекращения длящихся шестой год боевых действий. И мы готовы начать переговорный процесс, без оглядки на рейтинги", - отметил Андрей Лесик
Он уверен, что проблемы мира и прекращения тарифного геноцида остаются животрепещущими для всего населения страны, и решение этих вопросов должно стоять у нового парламента на первом месте.
"Самое главное - люди хотят мира. Все устали от войны. Второй немаловажной проблемой остается вопрос высоких коммунальных тарифов. Для каждого украинца важно, что бы они были снижены. 80% населения живет на грани нищеты. После оплаты коммуналки у многих просто не остается денег на еду. Такая ситуация - недопустима, и после победы на выборах мы добьемся снижения тарифов в два раза", - резюмировал Андрей Лесик.
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