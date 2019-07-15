Муж Наташи Королевой Сергей Глушко, более известный как Тарзан, частенько удивляет своих фанаток откровенными образами. Так, в этот раз он опубликовал в своем Instagram пляжное фото, где для шутки "натянул" на голову бра своей жены.

"Муха Си-Си. Очки расширенной реальности (для эротоманов)" - подписал забавную публикацию Глушко.

Мнение поклонников Тарзана разделилось. Одни восприняли образ Сергея, как очередную шутку, а другие обвинили звезду в неадекватности действий.

Ранее мы писали о том, что муж Наташи Королевой с рогами шокировал фанаток, а также Наташа Королева нарвалась на критику.