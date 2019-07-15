"С ума сошел?": Тарзан опозорился в нижнем белье Королевой [ Редактировать ]
Муж Наташи Королевой Сергей Глушко, более известный как Тарзан, частенько удивляет своих фанаток откровенными образами. Так, в этот раз он опубликовал в своем Instagram пляжное фото, где для шутки "натянул" на голову бра своей жены.
"Муха Си-Си. Очки расширенной реальности (для эротоманов)" - подписал забавную публикацию Глушко.
Муха Си- Си))) Очки расширенной реальности(для эротоманов). #тарзан #тарзаншоу
Допис, поширений Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official)
Мнение поклонников Тарзана разделилось. Одни восприняли образ Сергея, как очередную шутку, а другие обвинили звезду в неадекватности действий.
Ранее мы писали о том, что муж Наташи Королевой с рогами шокировал фанаток, а также Наташа Королева нарвалась на критику.
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