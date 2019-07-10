В центре Киева на ходу загорелся элитный Maserati (видео) [ Редактировать ]
В среду вечером, 10 июля, в центре Киева, на бульваре Леси Украинки, загорелся седан Maserati Quattroporte. Об этом сообщает "Информатор".
Ликвидировать возгорание сначала пытались водители, однако справиться с огнем удалось лишь прибывшим на место спасателям.
По неустановленной пока причине огонь возник под капотом итальянского авто около 15:00. Спасти машину не удалось, но в инциденте никто не пострадал.
Согласно доступной в сети информации, стоимость итальянского седана Maserati Quattroporte VI в комплектации с дизельным двигателем составляет приблизительно 3,7 млн грн. Версии авто с более мощными бензиновыми двигателями варьируются в пределах от 4 до 6,1 млн грн.
Ранее сообщалось, в Днепре пожар унес с собой жизнь 5-летнего ребенка, а также под Одессой произошел страшный пожар.
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