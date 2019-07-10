В среду вечером, 10 июля, в центре Киева, на бульваре Леси Украинки, загорелся седан Maserati Quattroporte. Об этом сообщает "Информатор".

Ликвидировать возгорание сначала пытались водители, однако справиться с огнем удалось лишь прибывшим на место спасателям.

По неустановленной пока причине огонь возник под капотом итальянского авто около 15:00. Спасти машину не удалось, но в инциденте никто не пострадал.

Согласно доступной в сети информации, стоимость итальянского седана Maserati Quattroporte VI в комплектации с дизельным двигателем составляет приблизительно 3,7 млн грн. Версии авто с более мощными бензиновыми двигателями варьируются в пределах от 4 до 6,1 млн грн.

Ранее сообщалось, в Днепре пожар унес с собой жизнь 5-летнего ребенка, а также под Одессой произошел страшный пожар.