Иногда между абсолютно противоположными знаками зодиака может вспыхнуть невероятная сила притяжения. О зодиакальных парах, которых тянет друг к другу "магнитом" пишет newsyou.info.

Овен (мужчина) + Весы (женщина)

В этом тандеме ведомая роль достается мужчине. Но они могут считаться вполне гармоничной парой, несмотря на постоянное упрямство и бесконечные споры. Когда эти представители пребывают в стадии влюбленности, то они раскрываются своими чувствам друг перед другом. Энергия двух партнеров усиливается в том случае, если на двоих у них одно увлечение. Также чувство юмора у них почти идентичное, поэтому им вместе никогда не будет скучно.

Но чтобы их союз просуществовал намного дольше, мужчине нужно научить свою партнершу не стесняться демонстрировать высокие чувства, и не винить себя в излишней педантичности. Женщина может научить своего партнера вести открытую борьбу и не прогибаться под жизненными обстоятельствами.

Телец (мужчина) + Скорпион (женщина)

Что может сделать союз незабываемый, так это взаимная страсть и неподдельные чувства друг к другу. Иногда эмоции настолько бурлят у представителей, что они не могут их донести до дверей своей спальни. И каждый из них желает достичь успеха на любом поприще. Главное преимущества мужчины то, что он знает, как выйти из любой ситуации. А вот женщина понимает, сколько нужно для успеха решимости и терпения.

Гармоничность пары состоит в том, что они друг в друге дополняют недостающие качеств. Вся важность состоит в том, что мужчина мало говорит, а больше делает, в то время, как у женщины все происходит наоборот.

И в том, что знаки имеют различия, сосредоточена подпитка силы двух противоположностей. Поэтому у них есть одна хорошая черта. Если один знак любит своего партнера, то он пойдет ему не только на уступки, а и за ним на край света.

Близнецы (мужчина) + Стрелец (женщина)

Это две разные личности, у которых постоянно меняется настроение. Но это им нисколько не мешает сблизиться и быть на одной волне. Они настолько поднимают друг друга, что их отношения из-за этого становятся еще сильнее. И представители могут быть не только хорошими друзьями, но и гармоничными партнерами.

Иногда мужчина может показывать свою подлость, но партнерша, благодаря своей мудрости, способна сглаживать неприятную ситуацию. Хотя женщина настолько прямолинейная, что мужчине не остается ничего другого, как не накалять ситуацию. Но несмотря на некоторые разногласия, между представителями может быть крепкая дружба и взаимная любовь.

Рак (мужчина) + Козерог (женщина)

Сила притяжения знаков зависит от их общего жизненного устремления. По жизни это два успешных и энергичных знаков, которые не только идеально сочетаются друг с другом, но и с благодарностью принимают жизненные изменения. Они почти мыслят одинаково, если речь заходит о семье и браке. Для них любовь и семья одно из важных составляющих, без которого они не представляют счастливой жизни.

Если мужчина сможет правильно расположить к себе женщину и выберет верную стратегию, то представительница постарается стать более домашней. Но мужчине ни в коем случае нельзя подчинять под себя свою партнершу, иначе вся семейная идиллия рухнет, как карточный домик.

Иногда у мужчины будет резко меняться настроение, в то время, когда женщина научится полностью сохранять спокойствие. Но сила притяжения в двух противоположны представителей будет заключена в том, что они начнут идти друг другу на уступки. Хотя в большей мере это станет делать мужчина.

Лев (мужчина) + Водолей (женщина)

Мужчина в этом тандеме не упустит возможность постоянно на себя тянуть одеяло и командовать парадом. Женщине же, уготована роль отпустить ситуацию и не контролировать ее. Хотя, чтобы взбодрить свою партнершу, мужчина всячески будет проявлять свои чувства и наполняться страстью. Поддавшись такому порыву своего избранника, представительница немного умерит свой пыл и отпустит напущенную холодность.

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Женщина не будет обращать внимание на то, что думают о ее партнере, а он, как раз наоборот, слишком занят своей персоной. Но партнерша научит его быть намного добрее и покажет, что дружеское отношение имеет свою выгоду. А сила их притяжения заключена в постоянной материальной и моральной поддержке.

Дева (мужчина) + Рыбы (женщина)

Их отношения можно назвать обаятельными, из-за того, что женщины всегда пребывают в своем мире грез, и за мечтой готовы отправиться, хоть на край света. Мужчина находится в сдержанном состоянии, и всегда осаживает пыл своей представительницы. Возможно, они могут беспокоиться о чем-то одном, но если нужно, придут друг другу на помощь и морально поддержат.

Их сила притяжения заключается в полном бескорыстии и желании любить партнера за то, что он есть в их жизни. И между знаками иногда кипит такая страсть, что о ней принято говорить шепотом. Поэтому между ними нет недостатка в любви и чувствах. И несмотря на то, что женщины этого знака привыкли плыть по течению, и принимать события такими, какие они есть, мужчина привык свои действия обосновывать.

Иногда между парами возникают разногласия, но полное принятие друг друга такими как они есть, их способно сблизить.

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