Європарламент нового скликання вимагає від Росії відпустити політичних в'язнів - як українських, так і російських. Таку резолюцію депутати проголосували сьогодні на сесії в Страсбурзі. Про що саме йдеться - розкаже Олена Абрамович.

У Страсбурзі цей тиждень плідний. Депутати і очільника Єврокомісії затвердили німкеню Урсулу фон дер Ляєн. І політичні групи сформували в тому числі прихильників України. А ще проголосували перші резолюції, серед яких - заклик до Росії звільнити політичних в'язнів.

"Ми хочемо пролити світло на ув'язнених, які протестували проти окупації, не залежно від їх національності - українці це, росіяни чи татари. В Росії продовжуються напади на громадських активістів з різних сфер, включаючи захисників навколишнього середовища. Тому ми закликаємо російську владу звільнити без затримок та умов усіх незаконно затриманих українців", - говорить Міхель Галлер, євродепутат від Німеччини.

У дебатах взяли участь як традиційні "друзі України", депутати, які були переобрані, так і новообрані політики. Серед них німець російського походження Сергей Лагодінски. Виступив з нищівною критикою влади своєї колишньої батьківщини.

"Що б ви сказали, якби ваші син чи дочка не повернулися додому одного дня? Пішли на мирну демонстрацію і не повернулися. Що зробили б, якби брата чи сестру оголосили терористами тільки через те, що вони критикують окупацію іноземної країни? Це сумні історії з Росії", - говорить Сергей Лагодінски, євродепутат від Німеччини.

За дебатами з балкону стежив п'ятий президент України Петро Порошенко. Спікер привітала його у залі перед початком дискусії, звертали увагу у виступах і депутати.

"Ми знаємо, що українці пильно стежать за нашими рішеннями. Ці дебати впливають на їх ставлення до ЄС, окрім того, зараз ми маємо важливих слухачів у ложі. Ми твердо стоїмо на своєму і закликаємо до негайного звільнення політичних в'язнів", - говорить Анна Фотига, євродепутат від Польщі.

Текст резолюції, за яку віддали голоси 458 євродепутатів, традиційний. Засуджується анексія Криму, напади на кримських татар. Від Росії вимагають оприлюднити весь список українських полонених, негайно відпустити моряків, та політичних активістів. Раду ЄС депутати закликали бути готовою посилити санкції проти РФ. А от поправку про розчарування з приводу повернення Росії до ПАРЄ - відхили.