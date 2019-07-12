Ряд исследователей пришли к выводу, что обручальные кольца, которые сделаны из золота - опасны для мужчин. Ученые также добавили, что мужчинам лучше вовсе не носить украшения из данного благородного метала.

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Выяснилось, что длительное ношение золотых колец повышает риск потенции и наносит огромный вред половому здоровью.

Ученые провели ряд исследований и пришли к выводу, что длительное ношение золотых колец может впоследствии нанести мужскому здоровью непоправимый вред, а именно: возникнет сперва преждевременная эякулляция, далее начнутся проблемы с потенцией и закончится все это снижением полового тонуса.

Ученые акцентируют внимание на том, что вредны не столько сами обручальные кольца, сколько металл, из которого они сделаны. Именно золото при длительном ношении вызывает данные негативные последствия.

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