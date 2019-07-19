С iPhone можно украсть все данные: найден новый способ [ Редактировать ]
В iPhone найдена новая угроза. Она связана с программным обеспечением устройства. Такую уязвимость нашли израильские программисты из компании NSO Group, пишет Financial Times.
Программа Pegasus способна как получать данные из устройства пользователя, так и из связанных с ним "облачных" аккаунтов.
При этом последняя версия программы научилась обнаруживать и копировать токены аутентификации, которые пользователь использует для входа в iCloud.
Позднее ПО, под видом пользователя, может загружать любые данные, отправляя запросы на сервер.
Данная программа может получать информацию iPhone и Android-устройств. Она также может добраться до сторонних приложений, которые используют шифрование.
По официальной версии израильская компания продает Pegasus лишь властям для оказания помощи в расследованиях. Однако предполагается, что данный софт задействуется ради слежки за людьми.
Ранее сообщалось, что появились первые цены новых iPhone.
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