На закордонному виборчому окрузі порахували вже всі 100 відсотків електронних протоколів. Отже, згідно з результатами, за межами України перемагає партія "Європейська Солідарність" - у неї понад 29 відсотків голосів. Друга - "Слуга народу" - 28. І у партії "Голос" майже 20%. Решта політсил не долають 5-відсоткового бар'єра.

Як голосували українці за кордоном - розповість Ольга Жидецька.

Так патріотично розпочалася робота дільниці у Варшаві. Від самого ранку - ще до початку голосування перед дверима консульства вишикувалася невелика черга. Однак, протягом дня такого ажіотажу виборців, як під час президентських перегонів, не було.

Аналогічна ситуація в Чехії та Литві. Там представники виборчих комісії констатують: охочих зареєструватися для участі у виборах цього разу було менше. І одна з причин - сезон відпусток.

Немає ажіотажу і на дільницях в Німеччині. Хоча члени виборчкому запевняють - Явка - не набагато нижча, ніж на президентських виборах.

"Звичайно, хотілося б, що б мінімум така сама, як на президентських. Явка дуже хороша, ви можете бачити, скільки людей приходять. Ми очікуємо, що буде мінімум так само", - говорить Дарина Колесникова, заступниця голови виборчої дільниці у Берліні.

Спокійно і на дільниці у Брюсселі. У виборчій комісії працюють десятеро людей. Тоді як охочі проголосувати заходять по двоє-троє.

Тутешня дільниця приймає українців з Бельгії та з Люксембургу - за 250 кілометрів звідси. З двох країн зареєстровані трохи більше двох тисяч виборців. Голосують зазвичай менше половини:

"Для мене було важливо проголосувати, тому що не зважаючи на те, що я живу у Бельгії, моя рідна країна - це Україна і там живе моя родина і мої близькі люди, друзі, тому мені важливо, щоб вони жили добре і я сподіваюся, що так і буде, і що мій вибір щось важить".

"Велику частину часу я знаходжуся в Україні, тут я по роботі, через те це моє майбутнє і майбутнє моїх дітей".

Без ажіотажу і в Лондоні. Потік людей невеликий, але стабільний. Активізувався після обіду. Але на дільниці немає навіть й натяку на черги. У списку виборців на дві сотні більше людей, порівняно з минулими президентськими виборами.

На всю Велику Британію лише дві дільниці. У Лондоні та Единбурзі. Традиційно, день виборів для тутешніх українців - це свято. Люди приходять на дільницю у вишиванках. І цілими сім'ями.

"Перший раз громадянин України біля посольства. Президента нам не помагав вибирати, а вже за Верховну Раду щось татові вже натякав, бо щось сьогодні агакав і екав", - говорить Юрій Юзвак, виборець.

Найпершими проголосували українці в австралійській Канберрі. Участь тут узяли 57 осіб, це 4% усіх зареєстрованих виборців. А от на найвіддаленішій закордонній дільниці - в Антарктиді - явка 100-відсоткова.

Аби віддати свій голос 12 учасникам української антарктичної експедиції знадобилося лише півгодини.