Вибори-2019: на закордонних дільницях завершили підрахунок голосів [ Редактировать ]
На закордонному виборчому окрузі порахували вже всі 100 відсотків електронних протоколів. Отже, згідно з результатами, за межами України перемагає партія "Європейська Солідарність" - у неї понад 29 відсотків голосів. Друга - "Слуга народу" - 28. І у партії "Голос" майже 20%. Решта політсил не долають 5-відсоткового бар'єра.
Як голосували українці за кордоном - розповість Ольга Жидецька.
Так патріотично розпочалася робота дільниці у Варшаві. Від самого ранку - ще до початку голосування перед дверима консульства вишикувалася невелика черга. Однак, протягом дня такого ажіотажу виборців, як під час президентських перегонів, не було.
Аналогічна ситуація в Чехії та Литві. Там представники виборчих комісії констатують: охочих зареєструватися для участі у виборах цього разу було менше. І одна з причин - сезон відпусток.
Немає ажіотажу і на дільницях в Німеччині. Хоча члени виборчкому запевняють - Явка - не набагато нижча, ніж на президентських виборах.
"Звичайно, хотілося б, що б мінімум така сама, як на президентських. Явка дуже хороша, ви можете бачити, скільки людей приходять. Ми очікуємо, що буде мінімум так само", - говорить Дарина Колесникова, заступниця голови виборчої дільниці у Берліні.
Спокійно і на дільниці у Брюсселі. У виборчій комісії працюють десятеро людей. Тоді як охочі проголосувати заходять по двоє-троє.
Тутешня дільниця приймає українців з Бельгії та з Люксембургу - за 250 кілометрів звідси. З двох країн зареєстровані трохи більше двох тисяч виборців. Голосують зазвичай менше половини:
"Для мене було важливо проголосувати, тому що не зважаючи на те, що я живу у Бельгії, моя рідна країна - це Україна і там живе моя родина і мої близькі люди, друзі, тому мені важливо, щоб вони жили добре і я сподіваюся, що так і буде, і що мій вибір щось важить".
"Велику частину часу я знаходжуся в Україні, тут я по роботі, через те це моє майбутнє і майбутнє моїх дітей".
Без ажіотажу і в Лондоні. Потік людей невеликий, але стабільний. Активізувався після обіду. Але на дільниці немає навіть й натяку на черги. У списку виборців на дві сотні більше людей, порівняно з минулими президентськими виборами.
На всю Велику Британію лише дві дільниці. У Лондоні та Единбурзі. Традиційно, день виборів для тутешніх українців - це свято. Люди приходять на дільницю у вишиванках. І цілими сім'ями.
"Перший раз громадянин України біля посольства. Президента нам не помагав вибирати, а вже за Верховну Раду щось татові вже натякав, бо щось сьогодні агакав і екав", - говорить Юрій Юзвак, виборець.
Найпершими проголосували українці в австралійській Канберрі. Участь тут узяли 57 осіб, це 4% усіх зареєстрованих виборців. А от на найвіддаленішій закордонній дільниці - в Антарктиді - явка 100-відсоткова.
Аби віддати свій голос 12 учасникам української антарктичної експедиції знадобилося лише півгодини.
по теме
Вибори-2019: як голосували за кордоном
Завершилося голосування на останній закордонній виборчій дільниці - в американському місті Сан-Франциско
В Австралії, Японії та Південній Кореї завершилися голосування на виборчих дільницях
За даними ЦВК, за межами України працюватимуть 102 виборчі майданчики, вони становлять єдиний закордонний виборчий округ
За кордоном відкрилися перші виборчі дільниці
За даними ЦВК, за межами України працюватимуть 102 виборчі майданчики, вони становлять єдиний закордонний виборчий округ
Виборчі комісії на Дніпропетровщині завершують опрацьовувати протоколи
Дільничні комісії привозять до ОВК протоколи з мокрими печатками
Автомобіль з виборчою документацією потрапив у ДТП
О 6 годині ранку члени ДВК саме везли бюлетені до окружкому