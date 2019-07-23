Известная артистка Наташа Королева часто радует поклонников новыми фото- и видео- публикациями. Этот раз не стал исключением. Артистка опубликовала видео с подругами, которое шокировало поклонников Королевой.

Еду на дачу на расслабоне, звонит мне Диана заезжай говорит, клип снимаю про НАСТОЯЩИХ, без тебя никак нельзя", - подписала публикацию певица.

На видео Королева в лосинах, кроссовках, майке и рубашке вытанцовывает на камеру в компании трех женщин.

Комментарии под видео были самыми разнообразными: "Отлично получилось", "Круто! Девчонки красотки!", "Молодцы девочки! Вы настоящие", "Шикарные девчонки", "Уберите этот отстой! Певички из Хацапетовки", "Какая энергетика".

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