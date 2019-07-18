Известный стриптизер, муж артистки Наташи Королевой, Сергей Глушко (более известный под псевдонимом Тарзан) шокировал пользователей сети новым фото. Пост был опубликован в популярной социальной сети.

На снимке Таразан лежит на пляже, а на нем разместилась Королева. Внимательные пользователи заметили, что на Сергее нет нижнего белья.

"Поймал русалку - теперь сушу ее на солнышке", - подписал фото стриптизер.

Эта публикация вызвала бурю комментариев у поклонников звездной пары:

"Вот что значит подходят друг другу!!! Все изгибы совпали", "Красивая вы пара,очень оригинальная", "Завидую людям без комплексов! Тарзан, вами восхищаюсь", "А где у Тарзана трусы?", "Звезда в кайфе на эксклюзивном приспособлении для загара"Тарзанка".

Раньше сообщалось о том, что Королева вышла на сцену в наряде 90-х годов прошлого века. Так для выступления Наташа выбрала белые кружевные велосипедки, красную мини-юбку и пиджак такого же цвета. Также на артистке была белая футболка с ее фотографией.