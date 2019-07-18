"А где трусы?": новое фото Королевой и Тарзана шокировало поклонников [ Редактировать ]
Известный стриптизер, муж артистки Наташи Королевой, Сергей Глушко (более известный под псевдонимом Тарзан) шокировал пользователей сети новым фото. Пост был опубликован в популярной социальной сети.
На снимке Таразан лежит на пляже, а на нем разместилась Королева. Внимательные пользователи заметили, что на Сергее нет нижнего белья.
"Поймал русалку - теперь сушу ее на солнышке", - подписал фото стриптизер.
Эта публикация вызвала бурю комментариев у поклонников звездной пары:
"Вот что значит подходят друг другу!!! Все изгибы совпали", "Красивая вы пара,очень оригинальная", "Завидую людям без комплексов! Тарзан, вами восхищаюсь", "А где у Тарзана трусы?", "Звезда в кайфе на эксклюзивном приспособлении для загара"Тарзанка".
Раньше сообщалось о том, что Королева вышла на сцену в наряде 90-х годов прошлого века. Так для выступления Наташа выбрала белые кружевные велосипедки, красную мини-юбку и пиджак такого же цвета. Также на артистке была белая футболка с ее фотографией.
Поклонники артистки резво принялись комментировать данное видео. Одни были в восторге от публикации знаменитости, а другие пребывали в недоумении. А также муж Наташи Королевой стриптизер Сергей Глушко шокировал поклонников новым фото в социальной сети. На снимке шоумен сидит в компании известного российского комика в полурастегнутой рубашке, а тот трогает стриптизера за грудь. А также недавно в России состоялся концерт в честь дня рождения известной артистки Наташи Королевой. На нем было множество фанатов певицы и ее мужа Сергея Глушко, которые делали совместные фотографии со своими кумирами. Так вот некоторые фото просто ужаснули фанатов пары. И связанно это было в первую очередь с внешним видом мужа Королевой.
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