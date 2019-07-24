Какие испытания ждут Стрельцов в июле [ Редактировать ]
Стрельцам в предстоящем месяце стоит меньше сплетничать. Ведь любая случайная фраза может быть использована против вас. Об этом пишет Zen.
Вы сейчас находитесь в одной из самых благоприятных фаз, но завистники и недоброжелатели все время крутятся вокруг вас. Будьте осмотрительнее и осторожнее!
Кроме того, не исключены ошибки, совершенные по невнимательности. Вам не хватает сосредоточенности и осторожности во многих моментах. Существует риск допустить серьезные оплошности в цифрах, финансах или времени. Вы можете перепутать даты или время, что приведет к не самым лучшим последствиям.
В финансовой сфере Стрельцам категорически противопоказано в июле принимать рискованные предложение, какими бы привлекательными они не казались. Есть риск нарваться на мошенников.
Избегайте сплетников и интриганов в профессиональной сфере, так как любое ваше действие может иметь обратный эффект. Держитесь по-дальше от обсуждений и порицаний кого-либо.
Не мало препятствий выпадет на долю Стрельцов в любовной сфере. В предстоящем месяце ваши отношения пройдут проверку на прочность. Избегайте импульсивных поступков и действий, которые могут нанести серьезный урон вашему союзу. Кроме того, существует риск, что третьи лица попытаются вмешаться в ваши отношения.
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