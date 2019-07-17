Какие испытания ждут Близнецов в июле [ Редактировать ]
Для Близнецов тюль станет слишком насыщенным месяцем. Этот знак зодиака ожидают разные события и мероприятия. Опоздав куда-то на 5 минут, будут сорваны планы на весь день. Об этом пишет Zen.
Негативные эмоции противопоказаны Близнецам в этом месяце. Не смотря на то, что вас будут всячески провоцировать и выводить на конфликт, избегайте отрицательных чувств. Ведь это может отразиться не только на вашем настроении, но и на самочувствии и здоровье.
Рабочие планы будут постоянно срываться. Не мало трудностей подстерегает Близнецов в профессиональной сфере. Гибкость и быстрые решения помогут вам легко выкрутиться из любой самой сложной ситуации. Будьте предприимчивы и инициативны, тогда вам будут по плечу любые рабочие неприятности. Готовьтесь к тому, что вас могут подставить деловые партнеры или коллеги.
Беспочвенная ревность таит в себе опасность для ваших отношений. Вы будете на пике эмоций, поэтому станете подозревать любимого человека в неверности. Вам следует расслабиться и больше времени проводить со второй половиной.
Смотрите также, какие трудности ожидают Тельцов и Овнов в июле. Ранее мы писали о том, в какие дни недели снятся вещие сны. А также, с какими знаками зодиака"адски" трудно построить семью.
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