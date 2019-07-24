Под Киевом водитель с двумя пистолетами устроил побег от полиции [ Редактировать ]
В среду, 24 июля, под Киевом на Житомирской трассе автомобиль ВАЗ-2199 грубо нарушил правила дорожного движения, а также проигнорировал требования полицейских об остановке транспорта, вследствие чего началась погоня, передает "Информатор".
По предварительной информации, преследование ВАЗ продлилось около 15 километров. Автомобиль удалось остановить лишь в лесополосе, вблизи села Дмитровка.
После остановки водитель скрылся в неизвестном направлении. Патрульные нашли и задержали парня, который признался, что был за рулем ВАЗа. При этом, он заметно нервничал. Во время осмотра автомобиля под водительским сидением, были найдены два пистолета, а именно: пистолет Макарова и Beretta.
Для выяснения всех обстоятельств на место вызвали следственно-оперативную группу. Детали случившегося устанавливаются.
Фото: Информатор
Ранее сообщалось, что в Днепре водитель сбил ребенка на переходе, а также под Львовом автомобиль "влетел" в остановку.
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