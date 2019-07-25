У 13 років він здобув ліцензію на Олімпійські Ігри

У 13 років він здобув ліцензію на Олімпійські Ігри. На чемпіонаті світу серед дорослих потрапив до п'ятірки найсильніших і здивував увесь світ. Це про хлопця з Миколаєва Олексія Середу. Про свою працю та її результати він розповів нашим журналістам.

Зосереджений погляд, максимальна зібраність та сконцентрованість лише на одній цілі. Цей стрибок 13-річного українця викликав фурор на нещодавному Чемпіонаті світу в Південній Кореї. Олексій Середа на змаганнях був наймолодшим, втім, попри це, здобув блискучий результат 4 місце.

"Прыжок, в принципе, сделал хорошо. Правда на входе немного спрятал голову. А так начало хорошее".

Результатом задоволені і батьки, і тренери. А сам Олексій певен: може й краще.

"Чтобы добится мечты, надо стараться, постоянно тренироватся. Если ничего не будешь делать, не станешь тем, кем хочешь", - говорить Олексій Середа, спортсмен.

"Самый любимы прыжок его это 3.5 оборота назад в группировке. Это считается нелегкий прыжок, его надо долго оттачивать в зале, делать специальные упражнения. Уже с 11 лет он прыгал прыжки, которые прыгают во взрослом возрасте", - говорить Тетяна Погрібна, тренер зі стрибків у воду.

А розпочиналося все майже 10 років тому. Коли батьки привели Олексія та його сестру Марійку в басейн. До стрибків хлопець виявився неочікувано здібним, і вже змалку дивував тренерів. 4 роки тому переїхав до столиці. На уроки лишається небагато часу, бо щодня мінімум шість годин забирають тренування.

"Это их жизнь. Я иногда Леше говорю: у вас детства нет. Он отвечает - это мое детство. Он живет прыжками. У меня Леша никогда не жалуется. Да, мама, все хорошо…", - говорить Олена Середа, мати спортсмена.

Тренерка переконана: фізичні дані не головне. Значно важливіші цілеспрямованість та постійна робота. Завдяки їм хлопець виборов безліч нагород: на чемпіонатах України, на міжнародних змаганнях. І не за горами головна мрія.

"Я хочу стать олимпийским чемпионом", - говорить Олексій Середа, спортсмен.

"Все спортсмены, которые с ним соревновались, это конечно же взрослые спортсмены за плечами которых и Олимпийские игры и чемпионаты мира. Он принимал участие впервые и шанс у него попасть на олимпиаду конечно же есть, но первое что мы сделаем это с сентября месяца начнем усложнять программу", - говорить Тамара Токмачова, головний тренер штатної збірної команди України зі стрибків в воду.

Попереду в Олексія ще один відповідальний етап - вже в серпні українська столиця прийматиме Чемпіонат Європи зі стрибків у воду.