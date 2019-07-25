Знаки зодиака: какой вы овощ [ Редактировать ]
Мало кто знает, что по знаку зодиака можно вычислить, какой вы овощ. Знаки Зодиака можно сравнивать с разными явлениями природы: с животными, с камнями и даже с деревьями. На этот раз предлагаем узнать, какой вы овощ по знаку зодиака.
Овен - перец. Вы не из тех, кто любит удивлять. У вас есть привычная манера поведения, которой вы обычно и следуете.
Телец - огурец. Тельцы слишком мечтательны, поэтому некоторым может показаться, что они совсем не нуждаются в компании.
Близнецы - редис. Весы очень часто тратят много времени на принятие решений, потому что они, как и положено, пытаются взвесить все "за" и "против".
Рак - горох. Все дело в том, что представители этого знака зодиака любят путешествовать. Им сложно сидеть на месте и постоянно хочется познавать новые уголки мира.
Лев - кабачок. Вы любите быть в центре внимания. Именно это вас вдохновляет на новые подвиги.
Дева - свекла. Этот знак зодиака - настоящий домосед. Он любит домашний уют и хорошее настроение.
Весы - чеснок. Весы такие же острые, но только с теми - кто им не по душе.
Скорпион - морковь. Вы являетесь душой компании. Именно друзья и близкие помогают вам справиться со всеми проблемами.
Стрелец - помидор. Стрельцы такие же яркие и эксцентричные, как этот овощ. Никто не знает, что у них на уме, пока сами не признаются.
Козерог - капуста. Этот знак разносторонний, всегда идет к своей цели и не боится преград.
Водолей - кукуруза. Вы очень интересная личность, которая привлекает к себе многих своеобразным мышлением.
Рыбы - баклажан. Этот знак зодиака любит одиночество.
Ранее мы писали о том, что какие знаки зодиака выйдут замуж в этом году.
по теме
Финансовый гороскоп на 25 июля: какие знаки зодиака внезапно разбогатеют
В четверг, 25 июля,звезды будут склонными к тем знакам зодиака, которые хорошо постарались на прошлой неделе
Начнется успешная жизнь: астрологи назвали главных везунчиков недели
Уже с начала новой недели астрологи прогнозируют успех и удачу некоторым знакам зодиака
Любовный гороскоп на июль для всех знаков зодиака
В июле Вселенная будет расположена практически ко всем знакам зодиака, в том случае, если они будут серьезно настроены на отношения
Финансовый гороскоп на 24 июля: какие знаки зодиака неожиданно разбогатеют
В среду, 24 июля, многим знакам зодиака начнут поступать долгожданные и перспективные предложения
Лунный календарь на август 2019: благоприятные дни
Август 2019 - месяц двух новолуний