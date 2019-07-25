Мало кто знает, что по знаку зодиака можно вычислить, какой вы овощ. Знаки Зодиака можно сравнивать с разными явлениями природы: с животными, с камнями и даже с деревьями. На этот раз предлагаем узнать, какой вы овощ по знаку зодиака.

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Овен - перец. Вы не из тех, кто любит удивлять. У вас есть привычная манера поведения, которой вы обычно и следуете.

Телец - огурец. Тельцы слишком мечтательны, поэтому некоторым может показаться, что они совсем не нуждаются в компании.

Близнецы - редис. Весы очень часто тратят много времени на принятие решений, потому что они, как и положено, пытаются взвесить все "за" и "против".

Рак - горох. Все дело в том, что представители этого знака зодиака любят путешествовать. Им сложно сидеть на месте и постоянно хочется познавать новые уголки мира.

Лев - кабачок. Вы любите быть в центре внимания. Именно это вас вдохновляет на новые подвиги.

Дева - свекла. Этот знак зодиака - настоящий домосед. Он любит домашний уют и хорошее настроение.

Весы - чеснок. Весы такие же острые, но только с теми - кто им не по душе.

Скорпион - морковь. Вы являетесь душой компании. Именно друзья и близкие помогают вам справиться со всеми проблемами.

Стрелец - помидор. Стрельцы такие же яркие и эксцентричные, как этот овощ. Никто не знает, что у них на уме, пока сами не признаются.

Козерог - капуста. Этот знак разносторонний, всегда идет к своей цели и не боится преград.

Водолей - кукуруза. Вы очень интересная личность, которая привлекает к себе многих своеобразным мышлением.

Рыбы - баклажан. Этот знак зодиака любит одиночество.

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