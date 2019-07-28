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Владимир Зеленский, в день Крещения Руси, поздравил украинский народ с праздником и призвал глав церквей к диалогу.

Об этом говорится в поздравлении в Twiiter президента Украины в воскресенье, 28 июля.

"Поздравляю всех с днем Крещения Руси-Украины! Это историческое событие стало мощным стимулом для объединения древнего государства, его укрепления и развития. Я призываю предстоятелей церквей к диалогу, чтобы вера объединяла, а не разделяла украинцев. В единстве - наша сила и наше будущее", - написал Владимир Зеленский, президент Украины.

Ранее мы писали о том, что Зеленский требует уволить главу полиции Днепропетровской области и о визите президента в Одессу.