Зеленский прибыл в Одессу [ Редактировать ]
В пятницу, 26 июля, президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Одессу. Об этом сообщает "УНН".
Как сообщают местные СМИ, Зеленский прибыл в Одессу экономклассом и сразу же покинул аэропорт через зал официальных делегаций.
Прибытие в Одессу Президента некоторые СМИ связывают с запланированным на 26 июля на Морвокзале шоу "Лига Смеха".
Ранее сообщалось, что Зеленский и Волкер обсудили ситуацию на Донбассе.
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