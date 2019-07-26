В пятницу, 26 июля, президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Одессу. Об этом сообщает "УНН".

Как сообщают местные СМИ, Зеленский прибыл в Одессу экономклассом и сразу же покинул аэропорт через зал официальных делегаций.

Прибытие в Одессу Президента некоторые СМИ связывают с запланированным на 26 июля на Морвокзале шоу "Лига Смеха".

Ранее сообщалось, что Зеленский и Волкер обсудили ситуацию на Донбассе.