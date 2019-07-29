Известная артистка Наташа Королева часто радует поклонников новыми фото- и видео- публикациями. В этот раз певица показала фото и ванной, где она лежит в куче пены и прикрывается руками.

"Больше ничего не осталось, как выставлять напоказ всей стране себя в ванной, Пошло", "Вторая Волочкова", "Наташечка любимая!! фото Супер!!!Маникюр,пенка!!!Сама!!!!Кайфуй и делай Все Как Ты Хочешь!!!!!", "Ничего пошлого нет! Очень все красиво. ", "Пусть исполнится твое самое заветное желание!".

Раньше сообщалось о том, что Королева вышла на сцену в наряде 90-х годов прошлого века. Так для выступления Наташа выбрала белые кружевные велосипедки, красную мини-юбку и пиджак такого же цвета. Также на артистке была белая футболка с ее фотографией.