Обнаженная Наташа Королева шокировала поклонников [ Редактировать ]
Известная артистка Наташа Королева часто радует поклонников новыми фото- и видео- публикациями. В этот раз певица показала фото и ванной, где она лежит в куче пены и прикрывается руками.
"Больше ничего не осталось, как выставлять напоказ всей стране себя в ванной, Пошло", "Вторая Волочкова", "Наташечка любимая!! фото Супер!!!Маникюр,пенка!!!Сама!!!!Кайфуй и делай Все Как Ты Хочешь!!!!!", "Ничего пошлого нет! Очень все красиво. ", "Пусть исполнится твое самое заветное желание!".
Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)
Раньше сообщалось о том, что Королева вышла на сцену в наряде 90-х годов прошлого века. Так для выступления Наташа выбрала белые кружевные велосипедки, красную мини-юбку и пиджак такого же цвета. Также на артистке была белая футболка с ее фотографией.
Поклонники артистки резво принялись комментировать данное видео. Одни были в восторге от публикации знаменитости, а другие пребывали в недоумении. А также муж Наташи Королевой стриптизер Сергей Глушко шокировал поклонников новым фото в социальной сети. На снимке шоумен сидит в компании известного российского комика в полурастегнутой рубашке, а тот трогает стриптизера за грудь. А также недавно в России состоялся концерт в честь дня рождения известной артистки Наташи Королевой. На нем было множество фанатов певицы и ее мужа Сергея Глушко, которые делали совместные фотографии со своими кумирами. Так вот некоторые фото просто ужаснули фанатов пары. И связанно это было в первую очередь с внешним видом мужа Королевой.
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