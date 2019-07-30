Начальники областных и городских управлений Нацполиции каждые 2 года должны проходить ротацию. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива.

По мнению политика, начальники областных и городских управлений Национальной полиции Украины каждых два года должны проходить оценку работы и ротацию, что позволит избежать злоупотребления должностными полномочиями и коррупцию.

"После того, как мы придем в Раду, я буду обращаться к главе МВД и главе Нацполиции с инициативой провести ротации начальников областных и городских управлений. Они же врастают в свои кресла, привыкают к должности, обрастают связями, и начинают чувствовать себя богами - отсюда произрастает коррупция", - сказал Илья Кива.

Именно поэтому, уверен политик, необходимо проводить оценку работы этих чиновников.

"Если отбыл 2 года, получил позитивную оценку за свою работу, тогда человека могут отправить на равноценную должность или на повышение", - отметил политик.

Такие меры получат поддержку в украинском обществе, считает Илья Кива.

"Общество хочет получить ответы. И не рапорт, а уголовную ответственность за превышение своих должностных обязанностей. А если нужно, то и уголовную ответственность за незаконное обогащение на руководящей должности", - подытожил политик.