Лунный календарь на 2 августа: что необходимо сделать [ Редактировать ]
Во 2-й лунный день необходимо собрать все свои мысли во единое и направить в нужное русло. В эти дни практически все люди получат хороший доход. В этот период рекомендовано строить планы и приступать к новым проектам, взвешивать все "за" и "против".
Что надеть? Добавьте к своей одежде ярко-желтый и желто-коричневый цвет.
Аромат дня. Легкий запах мяты улучшит ваше настроение.
Талисманы - авантюрин, альмандин
Металл - латунь.
Что есть? Лучше придерживаться витаминной или растительной диеты - овощи, фрукты и зелень во всех видах.
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