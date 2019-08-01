Во 2-й лунный день необходимо собрать все свои мысли во единое и направить в нужное русло. В эти дни практически все люди получат хороший доход. В этот период рекомендовано строить планы и приступать к новым проектам, взвешивать все "за" и "против".

Что надеть? Добавьте к своей одежде ярко-желтый и желто-коричневый цвет.

Аромат дня. Легкий запах мяты улучшит ваше настроение.

Талисманы - авантюрин, альмандин

Металл - латунь.

Что есть? Лучше придерживаться витаминной или растительной диеты - овощи, фрукты и зелень во всех видах.

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