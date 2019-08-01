Дорогий брекзит. Британський уряд виділяє додатково ще понад два мільярди фунтів на підготовку до виходу з ЄС без угоди. На що підуть гроші та чому Півнчіна Ірландія погрожує відокремленням від країни - розповість Світлана Чернецька, вона в Лондоні.

Ще понад два мільярди фунтів з'їсть брекзит. А загалом на вихід з ЄС Лондон витратить понад 6 мільярдів. Це, приміром, вдвічі більше, аніж піде на охорону здоров'я з українського бюджету цього року. Ці гроші необхідні для підготовки до так званого "жорсткого брекзиту", коли Британія піде з ЄС без жодних домовленостей. Щоб уникнути проблем для бізнесу та торгівлі, уряд планує значно покращити роботу на митницях та в портах. Зокрема, наймуть додатково 1000 прикордонників. Щоправда, часу на це вже геть катма. До брекзиту залишилося всього 92 дні.

"Чого нам бракувало, то це пришвидшення зусиль, аби бути певними, що 31 жовтня ми дійсно готові до брекзиту. І, звичайно ж, для цього потрібне більше фінансування та підтримка в певних пріоритетних сферах. Адже наш уряд абсолютно непохитний: коли настане 31 жовтня, ми виходимо з ЄС", - говорить Саджид Джавід, міністр фінансів Великої Британії.

Майже півмільярда піде на закупку закордонних медпрепаратів. Щоб не сталося перебоїв з їхнім постачанням, ліками збираються забити сховища. Тим часом, ідею брекзиту без угоди розкритикували у Північній Ірландії. Місцева партія Шинн Фейн пригрозила прем'єр-міністру. Мовляв, проведуть референдум про відокремлення від Британії у разі жорсткого виходу з ЄС.

"Ми чітко сказали Борису Джонсону, що брекзит без угоди буде катастрофою для економіки, благополуччя, політики та миру в Північній Ірландії. Тож ми чітко заявили, що буде немислимо в таких обставинах, не дати людям можливість вирішити своє майбутнє", - говорить Мері Лу Макдональд, лідер партії "Шинн Фейн" Північної Ірланії.

"Шинн Фейн" - партія, що виступає за єдину Ірландію. А після виходу з ЄС ця ідея буде ще привабливішою. Адже, півнчіноірландці у більшості проголосували за те, щоб залишитися в ЄС. А це стане можливо, якщо регіон відокремиться від Британії та увійде до складу Ірландії, яка залишається членом ЄС. У будь-якому разі, очевидно, що день брекзиту не стане кінцем кризи в країні.