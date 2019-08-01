Жизнь и судьба человека зависит от его состояния здоровья. И если вы чувствуете себя плохо, то все ваши планы обычно "идут к чертям". Чтобы предотвратить болезнь, достаточно сделать вот такой обряд.

Этот заговор читается при всех болезнях. Предназначается для тех, кто живет в собственном доме. Ритуал проводят на растущей луне, до рассвета.

Налейте красное вино в стакан. Зажгите алую свечку цвета и выйдите с ней на улицу босой. Обойдите дом трижды и вернитесь спиной вперед в комнату. Возьмите вино, что приготовили, и выпейте. Бросьте чашку на пол, сотворите троекратно крестное знамение и проговорите:

Исуса Христа, спасителю-вседержителю, за християн предстателю, за припадающих с верой молителю, Приснодево Марие, на престоле воссиянная, всеблагая, милостивая, владычице наша. Молю вас, избавили бы рабу Божью (имя) от ветров злых яко в голове, тако и в животе и во чреслах ея, и от чирьевгнилья, и от мутной главы, от болей в руках-ногах головах, от спинных грыж, от трясучих и колючих, от почесухи и постригухи, и от всякого нездоровия и от всякой беды. Слова мои крепки и лепки. Во веки веком. Аминь!

Если чашка разлетелась на осколки - вы все сделали правильно. Сметите аккуратно все части и закопайте подальше от дома. Когда этого не случилось, поместите емкость посередине стола, зажгите в ней желтую свечку и позвольте сгореть полностью, в это время проговаривайте "Отче Наш". Закопайте ее у реки под ивой.

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