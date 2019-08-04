Лунный календарь на 4 августа: что нужно сделать [ Редактировать ]
В 4-й лунный день необходимо полноценно отдохнуть и настроить себя на новую неделю. Также нужно должное внимание уделить близким.
Что надеть? Хорошо если в вашей одежде будут присутствовать белые, розовые и серые сочетания цветов.
Аромат дня. Цветочный аромат духов будет лучшим дополнением.
Талисманы - аметист и гессонит.
Металл - медь..
Что есть? Можно выбрать любую из оздоровительных моно-диет.
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