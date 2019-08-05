"Укрзалізниця" і Мінінфраструктури повинні придумати план, щоб уникнути транспортного колапсу - ЗМІ [ Редактировать ]
Один із найбільших постачальників дизельного палива в Україні Wexler Group із 1 серпня призупиняє поставки дизельного палива з Росії трубопровідним транспортом. Цим трубопроводом в Україну імпортувалося 41% усього споживаного Україною дизельного палива. Про це йдеться в статті-розслідуванні.
Виходячи з даних експертів, опитаних журналістами, проблема, яка виникла, показала, що Україна так і не досягла енергетичної безпеки. Уряд повинен негайно шукати способи компенсувати обсяги ринку.
"Проблема в тому, що ми довгий час покладалися на Росію. Ось виникає проблема - і у нас паливна криза. Купити можна в будь-якій країні світу, як альтернатива - це Білорусь і Туреччина, перспективний ринок також в Азербайджані. Але тут уже питання: яка буде ціна і на яких умовах будуть відбуватися поставки", - сказав в матеріалі економіст Олександр Охріменко.
За словами Охріменка, в цій ситуації важливо на затягувати, а якомога швидше вирішити питання, піднявши його на найвищому державному рівні.
"Якщо говорити про постачання палива по залізниці, то нагадаю, що" Укрзалізниця" - це державна установа, підпорядкована уряду. Відповідно, саме уряд повинен цим займатися. Так само - Мінінфраструктури. Ці дві організації, на чолі з керівниками країни повинні придумати розумний план виходу з цієї ситуації. Цю проблему потрібно вирішувати тільки на державному рівні", - заявив економіст.
Припинення поставок дизельного палива з Росії збіглося з початком збору врожаю. Як повідомлялося раніше, цього року в Україні очікується рекордний урожай зернових.
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