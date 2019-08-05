Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новим прем'єром Великої Британії [ Редактировать ]
Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з новим прем"єром Великобританії Борисом Джонсоном. Про це повідомили в офісі президента.
Глава держави привітав Джонсона з перемогою на виборах лідера Консервативної партії, та подякував британському уряду за незмінну підтримку України.
Зокрема за допомогу з проведенні реформ та посиленні обороноздатності держави. Мова йшла також і про подальший розвиток відносим між державами.
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