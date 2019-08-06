В понедельник, 5 августа, в Николаевской области двое подростков залезли на электроопору высокого напряжения, в результате чего одного из них ударило электротоком. Об этом сообщает ГУ ГСЧС в области.

ЧП произошло в селе Панкратово Арбузинского района.

"Во время подъема двух подростков на электроопору высокого напряжения, старший, наступив на проволоку, был поражен электротоком. Потеряв равновесие, падая вниз, подросток зацепился ногой за металлическую конструкцию. Младший все время до прибытия спасателей и сотрудников Николаевоблэнерго находился рядом с другом", - говорится в сообщении.

С помощью автоподъемника и специального спасательного оборудования пострадавшего подростка спустили вниз и передали работникам скорой помощи. Юношу доставили в реанимационное отделение Южноукраинской городской больницы с тяжелыми ожогами.

Сообщается, что скорее всего подростки залезли на электроопору ради селфи.

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