Работники Запорожского титаномагниевого комбината (ЗТМК) вышли на мирную акцию протеста под здание НКРЭКУ в Киеве в связи с повышением тарифа на электроэнергию. Об этом говорится в сообщении Group DF, передают Українські Новини.

"В результате повышения тарифа, расходы на электроэнергию для предприятия увеличатся еще на 15 млн гривен ежемесячно. Это при том, что за последние пять лет тариф на э/э увеличился более чем в два раза, и для ЗТМК это составило свыше 1,2 млрд гривен дополнительных расходов", - сказано в нем.

Кроме того, по данным ЗТМК, с 1 июля после запуска нового рынка электроэнергии тариф на электроэнергию для комбината увеличился на 25%.

Отмечается, что ЗТМК относится к группе высокоэнергоемких предприятий, где доля электроэнергии в себестоимости титановой продукции составляет более 40%.

По словам директора ЗТМК Владимира Сивака, при тарифе, который действовал до 1 июля, ЗТМК был вынужден работать в убыток и при новом повышенном тарифе изменений не ожидается.

"Идея запуска нового рынка э\э предусматривала наличие конкуренции на рынке, возможность для нас как крупного потребителя э/э выбирать себе поставщика по более приемлемой цене. А в результате, ни конкуренции, ни цивилизованных рыночных отношений так не появилось, а цена при этом выросла еще на 25%", - отметил он.

Также Сивак подчеркнул, что при нынешних условиях себестоимость продукции ЗТМК становится неконкурентоспособной по сравнению со всеми производителями аналогичной продукции в мире, поскольку они покупают электроэнергию на 30-50% дешевле.

Согласно сообщению, в частности, из шести стран так называемого "титанового клуба", которые имеют крупнейшие в мире мощности по производству титановой продукции, тариф на электроэнергию в Украине самый высокий.

Например, в Казахстане, который является основным конкурентом Украины, стоимость электроэнергии для титановой промышленности ниже на 60%, в России - на 50%, в Японии, Китае и США - на 20-30%.

Отмечается, что остановка ЗТМК приведет к потере работы 3,5 тыс. человек и недополучению местным бюджетом ежегодно около 140 млн гривен налогов, а государством -до 60 млн долларов валютной выручки.

При этом прогнозируется, что остановка ЗТМК приведет к сокращению потребления электроэнергии.

Поэтому как следствие, остановка ЗТМК повлечет экономические и технические проблемы и для самих энергетиков.