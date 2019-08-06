Почему нельзя посыпать молодеженов рисом [ Редактировать ]
Одним из самых популярных обычаев среди родственников молодоженов - посыпать рисом пару.
Так, это считается одной из самых популярных примет, связанной с едой. Рис, согласно многолетней традиции, символизирует достаток, счастье и здоровье. Вряд ли кто-то всерьез верит в примету, но многие перестраховываются и посыпают молодую пару.
Однако, считается, что разбрасывать еду - плохая примета, которая может принести в семью несчастья и разногласия.
Также сообщалось, что нельзя давать из дома. Также читайте, почему нельзя ничего брать на перекрестке. Кроме того, мы писали, зачем по примете садиться на дорожку. А также, что делать, чтобы не сбылась плохая примета.
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