Одним из самых популярных обычаев среди родственников молодоженов - посыпать рисом пару.

Так, это считается одной из самых популярных примет, связанной с едой. Рис, согласно многолетней традиции, символизирует достаток, счастье и здоровье. Вряд ли кто-то всерьез верит в примету, но многие перестраховываются и посыпают молодую пару.

Однако, считается, что разбрасывать еду - плохая примета, которая может принести в семью несчастья и разногласия.

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